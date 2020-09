Hannover (www.anleihencheck.de) - Auch in den vergangenen fünf Handelstagen zeigten sich zahlreiche Emittenten mit Covered Bonds im EUR-Benchmarksegment ihren Investoren, so Henning Walten, CIIA bei NORD/LB.Je drei Emittenten hätten am vergangenen Mittwoch und Donnerstag gedeckte Anleihen offeriert. Die BAWAG habe einen 10y-Bond (ISIN XS2234573710/ WKN A282UT) zu ms +7 Bp begeben. Mit einem finalen Orderbuch von EUR 2,8 Mrd. sei der Deal im Vergleich zu den platzierten EUR 750 Mio. deutlich überzeichnet gewesen. ...

