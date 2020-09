Innerhalb eines Jahrzehnts mehr als doppelt so viele regelmäßige Cannabis-Konsumenten in Deutschland Stärkster Zuwachs an Cannabis-Konsumenten in Europa, Plus von 26 % in 6 Jahren Rückläufiger Cannabis-Konsum in Staaten, in denen Cannabis entkriminalisiert wurde Umsätze börsennotierter Cannabis-Konzerne mit Anstieg von bis zu 128 % seit 2019 Cannabis Aktien aufgrund zu hochgesteckter Erwartungen dennoch im Sinkflug Immer mehr Menschen in der Bundesrepublik konsumieren Cannabis. Innerhalb von 10 ...

