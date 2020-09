Der Weg für einen Staats-Einstieg bei TUI dürfte bald frei sein. So haben Besitzer einer Anleihe zugestimmt, dass sich das Unternehmen stärker verschulden darf. In Kürze erwarten Branchenkenner nun eine öffentliche Beteiligung "à la Lufthansa" an dem Reiseveranstalter. Der finanzielle Druck auf TUI bliebe angesichts der weltweit steigenden Corona-Zahlen allerdings hoch. Zudem steht eine Kapitalerhöhung im Raum nur der genaue Zeitpunkt noch nicht. Alles sehr schwierig - das sehen auch die Analysten ...

