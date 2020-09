NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Fresenius SE nach Aussagen auf einer Unternehmenskonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Trotz der anhaltenden Unsicherheiten wegen der Corona-Pandemie halte der Medizinkonzern an den Jahreszielen fest, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Noch wichtiger sei die optimistische Einschätzung, was die Erreichbarkeit der mittelfristigen Wachstumsziele für den Nettogewinn angehe. Seit Jahresbeginn zähle die Aktie zu den schwächsten unter den von ihr beobachtete Titeln und sei daher attraktiv bewertet./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2020 / 05:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





ISIN: DE0005785604

