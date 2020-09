LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Siemens Healthineers auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der milliardenschwere Kauf des US-Konzerns Varian zum Ausbau des Geschäfts mit der Krebsforschung und -therapie sei bei den Anlegern nicht auf bloße Begeisterung gestoßen, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Akquisition des Medizintechnikunternehmens sei zwar strategisch sinnvoll. Doch er teile einige der Bedenken am Markt, insbesondere was den hohen Preis und das Ausmaß der angestrebten Synergien angehe. Auch weil das vierte Quartal schwierig werden dürfte und im ersten Halbjahr 2021 möglicherweise eine weitere Kapitalerhöhung anstehe, rechne er mit einer Kursstagnation der Aktie. Er bevorzugt die Aktie des Konkurrenten Philips./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2020 / 21:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2020 / 04:00 / GMT





ISIN: DE000SHL1006

