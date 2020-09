Märkte um 12: DAX wieder im Aufwind - adidas profitiert von überragenden Nike-Zahlen

Der DAX kann die am Vortag gestartet neue Aufholbewegung am Mittwochvormittag fortsetzen. Zeitweise steht hier ein Kursplus von 1,8 Prozent zu Buche. Damit hat sich das Barometer wieder dicht an die 13.000er-Marke herangearbeitet. Für Kursauftrieb sorgen dabei auch die guten Vorgaben von der Wall Street. Die Futures auf die wichtigsten US-Aktienindizes notieren am Mittwochmittag deutlich in der Gewinnzone.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +1,8% 12.823 MDAX +1,5% 26.991 TecDAX +0,9% 3.055 SDAX +1,3% 12.206 Euro Stoxx 50 +1,8% 3.222

Am Mittwochmittag standen im DAX 29 Gewinnern nur ein Verlierer gegenüber. Der mit Abstand stärkste Gewinner war die adidas-Aktie (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0). Für die Notierungen geht es zeitweise um über sechs Prozent nach oben. Für Kursauftrieb sorgte das am Dienstagabend präsentierte Quartalsergebnis vom Konkurrenten Nike (WKN: 866993 / ISIN: US6541061031). Der weltweit führende Sportartikelhersteller konnte den Gewinn im abgeschlossenen Geschäftsquartal deutlich steigern. Damit scheint Nike die Corona-Krise gut überstanden zu haben.

