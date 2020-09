Ja, Sie haben richtig gelesen: Die Aktie von BYD hat das, was viele andere Aktien nicht haben: Das Potenzial, sich zu verzehnfachen. Vielleicht nicht so schnell wie Tesla, die sich ja innerhalb von nur zehn Monaten verzehnfacht hat (von Oktober 2019 bis August 2020), aber in den kommenden fünf Jahren ist ein solcher Anstieg auch bei BYD möglich.Tatsächlich erinnert die aktuelle Situation von BYD stark an die von Tesla im Dezember 2019. Damals war Tesla gerade auf ein neues Allzeithoch gestiegen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...