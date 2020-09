NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Facebook nach einem Gespräch mit einem Werbeexperten auf "Buy" mit einem Kursziel von 310 US-Dollar belassen. Die von Apple angekündigte Änderung der Grundeinstellung für den Empfang standortabhängiger Werbung (IDFA) werde den Umsatz von Facebook nur minimal belasten, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Ausgaben für digitale Werbung hätten sich seit April kontinuierlich erholt, im September lägen sie bislang über Plan./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2020 / 19:32 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2020 / 22:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US30303M1027

FACEBOOK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de