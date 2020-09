Linz (www.anleihencheck.de) - Im zweiten Quartal ist die australische Wirtschaft im Vergleich zum Vorquartal um 7% geschrumpft - etwas geringer als in anderen Volkswirtschaften, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dennoch berge die zweite Corona-Infektionswelle im wirtschaftlich bedeutenden Bundesstaat Victoria Risiken für die konjunkturelle Erholung im dritten Quartal, wenngleich die Lage durch die bestehenden Corona-Beschränkungen unter Kontrolle zu sein scheine. ...

