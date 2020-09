Nachdem die Aktie des Windturbinen-Herstellers wie viele andere zum Wochenbeginn unter Druck geraten war, kann sie inzwischen wieder Boden gutmachen. Was vor allem an neuen Meldungen zur Auftragslage liegt.So ließ sich Nordex heute mit der Nachricht verlauten, dass man im bisherigen dritten Quartal neue Aufträge über insgesamt 227 MW aus Europa erhalten habe. Dabei gehen 86 MW auf das Konto deutscher Kunden, weitere knapp 70 MW wurden aus den Niederlanden geordert.Wieder breiter aufgestelltNatürlich sind solche Zahlen insbesondere in den Zusammenhang zu stellen, dass Nordex im ersten Halbjahr aufgrund der Corona-Pandemie rückläufige Auftragseingänge zu verzeichnen hatte. Insgesamt hatte das Unternehmen im zweiten Quartal nur 888 MW an neuen Aufträgen verbuchen können. Entsprechend der Präsentation zum ersten Halbjahr war in den ersten sechs Monaten der amerikanische Markt dabei ein Totalausfall und zu 80 % kamen die Aufträge aus Europa.

