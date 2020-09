23.09.2020 - Ballard PowerSystems Inc. (ISIN: CA0585861085) hat erkannt, dasse in Multimilliardenmarkt zur Verteilung ansteht im Bereich der Mobilität von brennstoffzellenbetriebenen Fahrzeugen. Aktuell rechnet sich Ballard in China Riesenchancen aus - China' s Regierung plant Großes mit seiner neuen Regierungsinitiative: 1 Million Brennstoffzellen-Fahrzeuge sollen bis 2030 "auf der Strasse" sein. Startschuss wird die Regierung für einige Musterregionen geben, um die Wasserstoffmobilität zum Druchbruch zu verhelfen. Und man weiss, wenn die Zentralregierung etwas entscheidet und als wichtig erkannt ...

