Unterföhring (ots) --Sky überträgt das komplette Rennwochenende aus Sotschi vomersten freien Training bis zur Siegerehrung sowie alle Sessions derFormel 2 live -Sky Experte Ralf Schumacher ist während des Qualifyings und beimRennen als Co-Kommentator an der Seite von Sascha Roos im Einsatz,Sandra Baumgartner berichtet live von der Strecke -Exklusiv für Sky Q Kunden: Das Rennen und das Qualifying auf SkySport UHD auch in Ultra HD, außerdem Highlights aller Sessions überden Receiver auf Abruf -Beide Rennen der Formel 2 mit Mick Schumacher am Samstag undSonntag ebenfalls live -Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Formel-1-Fansmit Sky Ticket schon für 9,99 Euro pro Monat auch ohne langeVertragsbindung bei allen Rennen live dabei sein Am kommenden Wochenende könnte Lewis Hamilton den nächsten großen Meilenstein seiner Karriere erreichen. Viele historische Formel-1-Rekorde, die zuvor von Michael Schumacher gehalten wurden, konnte der Engländer bereits brechen. Zudem ist er in der laufenden Saison auf dem besten Wege, seinen siebten Weltmeistertitel zu gewinnen und mit der deutschen Formel-1-Legende gleichzuziehen. Mit einem Sieg beim Großen Preis von Russland würde er den 91. Grand-Prix-Sieg seiner Karriere feiern und damit mit "Schumi" gleichziehen.Sky Experte Ralf Schumacher in seiner aktuellen Kolumne auf skysport.de: "Ich werde immer wieder gefragt, ob Lewis Hamilton der größte Rennfahrer alle Zeiten ist, jetzt wo er viele Rekorde meines Bruders bricht. Meine Meinung: Er ist auf jeden Fall der Größte 'seiner' Zeit. So wie Michael das auch war. Ein Vergleich mit meinem Bruder ist aber schwierig, da viele Faktoren mit reinspielen. Lewis hat natürlich zu seinem genialen Talent auch noch ein Mega-Paket. Das ist nicht vergleichbar mit Michael damals. Man muss aber sagen, dass er bei weitem der beste Fahrer im Feld ist."Weitere Einschätzungen des Sky Experten und ehemaligen Formel-1-Fahrers - unter anderem zu Mick Schumacher, Sebastian Vettel und Max Verstappen - sind in seiner aktuellen Kolumne auf skysport.de zu lesen. An der Seite von Kommentator Sascha Roos wird er auch durch das Rennen und das Qualifying führen. In Sotschi an der Strecke geht Sandra Baumgartner auf Stimmenfang.Sky berichtet vom 1. Freien Training am Freitag bis zum Rennen am Sonntag live vom Großen Preis von Russland, komplett und ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens. Für Sky Q Kunden zeigt Sky das Rennen und das Qualifying live auch in Ultra HD auf Sky Sport UHD. Bei Sky erleben Fans auch das Rennen so umfassend wie nirgendwo sonst im deutschen Fernsehen.Sky wird am Wochenende auch wieder den "Pitlane"-Kanal auf skysport.de und in der Sky Sport App für Sky Kunden mit Sport Paket streamen. Zusätzlich werden das Qualifying am Samstag auf Sky Sport 8 und das Rennen am Sonntag auf Sky Sport 7 auch in "Race Control" gezeigt.Bereits am Donnerstag blickt Sky Sport News in der Talkshow "Warm-up - der Auftakt zum Rennwochenende" auf das bevorstehende Rennwochenende. Es wird dabei auch Schalten zu den Reportern vor Ort geben und es werden die wichtigsten Aussagen aus der Fahrer-Pressekonferenz zusammengefasst.Komplettiert wird das Motorsport-Wochenende bei Sky von allen Sessions der Formel 2 einschließlich der Rennen am Samstag und Sonntag. Nach 18 von 24 Saisonrennen liegt Mick Schumacher in der Gesamtwertung in Führung und könnte mit einem überzeugenden Saisonendspurt seinen Anspruch auf ein Formel-1-Cockpit in der kommenden Saison untermauern.Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket bei jeder Session live dabei seinDie Formel-1-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sport-Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Motorsport-Fans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung schon für 9,99 Euro pro Monat bei allen Formel-1-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.Der Große Preis von Russland live bei Sky:Donnerstag:17.30 Uhr: "Warm Up - Das Motorsport Spezial" auf Sky Sport NewsFreitag:8.30 Uhr: Formel 2: Training auf Sky Sport 19.55 Uhr: Formel 1: das 1. Freie Training auf Sky Sport 111.50 Uhr: Formel 1: Pressekonferenz Teamchefs auf Sky Sport 112.55 Uhr: Formel 2: Qualifying auf Sky Sport 113.55 Uhr: Formel 1: das 2. Freie Training auf Sky Sport 1Samstag:9.10 Uhr: Formel 2: 1. Rennen auf Sky Sport 210.55 Uhr: Formel 1: 3. Freies Training auf Sky Sport 213.45 Uhr Formel 1: Qualifying auf Sky Sport 2 und Sky Sport UHD, "Race Control" auf Sky Sport 815.15 Uhr: Formel 1: Pressekonferenz Qualifying auf Sky Sport 2Sonntag:9.50 Uhr: Formel 2: 2. Rennen auf Sky Sport 212.00 Uhr: Formel 1: Vorberichte, das Rennen, Analysen und Interviews auf Sky Sport 2 und Sky Sport UHD, "Race Control" auf Sky Sport 715.15 Uhr: Formel 1: Pressekonferenz Rennen auf Sky Sport 2Alle Informationen zur Formel 1 bei Sky sind auch unter sky.de/f1 abrufbar.