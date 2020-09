Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen Osram und AMS steht. Für verbliebenen Aktionäre ist das durchaus attraktiv. An der Börse legt die Osram-Aktie deutlich zu. Was tun als "Altaktionär"? Verkaufen? Abfindungsangebot annehmen oder doch lieber die jährliche Ausgleichszahlung? Dem Vertragswerk muss auch noch eine außerordentliche Hauptversammlung am 3. November zustimmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...