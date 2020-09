DJ EZB/Panetta stellt weitere Lockerung der Geldpolitik in Aussicht

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Direktor Fabio Panetta hat eine weitere Lockerung der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) in Aussicht gestellt. In der Geldmarktkontaktgruppe der EZB begründete der Italiener das am Dienstagabend mit dem deutlichen Übergewicht der Abwärtsrisiken für Inflation und Wachstum, was eine "asymmetrische Reaktionsfunktion" der EZB angeraten erscheinen lasse.

"Solange der Wachstums- und Inflationsausblick auf dem Spiel steht, muss die geldpolitische Unterstützung substanziell bleiben, und wenn sich die Risiken für den Ausblick verschärfen, dann muss unser Impuls damit Schritt halten", sagte Panetta laut dem veröffentlichten Redetext. Der EZB-Direktor verwies darauf, dass die Inflationsprojektionen des EZB-Stabs ein unbefriedigendes Bild der Inflationsaussichten zeichneten und dass sich die Lage im Dienstleistungssektor wegen einer zunehmenden Zahl von Covid-19-Infektionen einzutrüben beginne.

"Die einseitige Verteilung der Risiken spricht sehr dafür, dass unsere Reaktionsfunktion asymmetrisch sein sollte, da die Risiken eines politischen Überreagierens viel kleiner sind als die Risiken einer zu schwachen oder zu späten Reaktion", sagte Panetta. Die EZB-Geldpolitik müsse in der Art und Weise, wie sie den Bedarf an Akkommodation messe und kalibriere, vorausschauend handeln.

