FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BUBS AUSTRALIA LTD 23O AU000000BUB7
AB/FROM ONWARDS 23.09.2020 12:55 CET
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BUBS AUSTRALIA LTD 23O AU000000BUB7
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