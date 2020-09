DJ Brenntag führt 2021 neue Struktur ein und vergrößert Vorstand

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chemiekalienhändler Brenntag ordnet seine operative Geschäftsstruktur neu, um die Basis für nachhaltiges organisches Ergebniswachstum in einem sich rasant ändernden globalen Marktumfeld zu schaffen. Ab 1. Januar 2021 werde das Unternehmen in zwei globalen Geschäftsbereichen geführt, Brenntag Essentials und Brenntag Specialties, teilte der MDAX-Konzern mit. Am Kern des Geschäftsmodells ändere sich nichts. Entsprechend der neuen Geschäftsstruktur ändern sich jedoch teilweise die Verantwortlichkeiten im Vorstand.

Neben CEO Christian Kohlpaintner und Finanzvorstand Georg Müller werden die Rollen von zwei Chief Operating Officers (COO) eingeführt. Steven Terwindt werde die Verantwortung als COO für Brenntag Essentials übernehmen, und Henri Nejade werde Brenntag Specialties als COO führen, teilte die Brenntag AG mit. Darüber hinaus führt Brenntag die Position eines noch zu benennenden Chief Transformation Officer (CTO) ein, der unter anderem für den gesamten, nun bereits eingeleiteten Transformationsprozess verantwortlich sein werde.

Der Geschäftsbereich Brenntag Essentials werde ein umfassendes Portfolio von Prozesschemikalien für ein breites Spektrum an Branchen und Anwendungen vermarkten und dabei Größenvorteile nutzen.

Brenntag Specialties werde sich auf Inhaltsstoffe und Mehrwertleistungen, die direkt in der Herstellung der Endprodukte der Kunden verwendet werden, für ausgewählte Kundenindustrien konzentrieren: Nutrition, Pharma, Personal Care/HI&I (Home, Industrial & Institutional), Material Sciences (Coatings & Constructions, Polymers, Rubber), Water Treatment und Lubricants.

"Mit ihrer klaren Fokussierung, ihrer differenzierten Ausrichtung und ihrer eigenständigen Marktansprache werden die beiden Geschäftsbereiche zu noch stärkeren Partnerschaften mit Kunden und Lieferanten führen", sagte CEO Kohlpaintner.

Beide Geschäftsbereiche sollen gleichermaßen dazu beitragen, Brenntags Position als Weltmarktführer in der Distribution von Spezialchemikalien und als Vollsortimenter zu stärken und auszubauen.

September 23, 2020

