Das Themendepot Edelmetalle konnte sich in der abgelaufenen Handelswoche erneut positiv entwickeln, obwohl die aktuelle Marktlage wie die Ruhe vor dem (kurzfristigen) Sturm im Edelmetallsektor erscheint. Per saldo hatte die Liquidität von rund 17,5 % einen dämpfenden Einfluss auf die Entwicklung des Themendepots. Dies könnte sich aber bei einer Korrektur noch als Faktor einer relativen Outperformance herausstellen. Denn gerade in Korrekturen zeigt sich, inwieweit Risikomanagement effektiv funktioniert.Die Währungsentwicklung der Investitionswährungen verlief im Berichtszeitraum erneut uneinheitlich. Während der US-Dollar gegen den Euro unverändert notierte, wertete der Schweizer Franken gegen den Euro leicht um 0,23 % ab. Der südafrikanische Rand gewann demgegenüber zum Euro 2,6 %, während der australische Dollar gegen den Euro minimal um 0,1 % aufwertete.

