Daimler lässt seinen Ankündigungen Taten folgen. So will der Autobauer will im Rahmen seines Sparkurses am Konzernstammsitz in Stuttgart-Untertürkheim nach Betriebsratsangaben bis Mitte dieser Dekade ordentlich Stellen streichen. Ein Papier mit diesem Inhalt wurde von den örtlichen Arbeitnehmervertretern unter den Beschäftigten verteilt, wie die dpa am Mittwoch erfuhr. Die Daimler-Aktie goutiert die Nachricht mit einem Kurssprung und gehört auf der Dax-Gewinnerliste zu den Top-Five.

Den vollständigen Artikel lesen ...