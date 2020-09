DGAP-News: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Kooperation/Auftragseingänge

SPORTTOTAL AG: sporttotal und der tschechische Fußballverband FACR schließen Entwicklungspartnerschaft



23.09.2020 / 14:40

sporttotal und der tschechische Fußballverband FACR schließen Entwicklungspartnerschaft - sporttotal und der FACR entwickeln Lizenzierungsmodell für OTT Streaming-Plattform - sporttotal berät tschechischen Fußballverband bei der Gründung von FACR.TV - Kick-off für die Entwicklung im Oktober Köln, 23. September 2020. sporttotal, eine der größten deutschen Multi-Sport-Streaming-Plattformen und hundertprozentige Tochtergesellschaft der SPORTTOTAL AG, und der tschechische Fußballverband werden ein Lizenzmodell für eine OTT-Plattform-Lösung zu entwickeln, um tschechische Fußballspiele vom Profi- bis zum Breitensport zu streamen und sichtbar zu machen. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden sporttotal und FACR gemeinsam die OTT-Plattform FACR.TV entwickeln. Für sporttotal bedeutet diese Partnerschaft eine wesentliche Erweiterung seines Business-Service-Portfolios für den internationalen Markt. Ab dem Start im Oktober 2020 werden sporttotal und die FACR eng zusammenarbeiten, um die bestmöglichen kommerziellen und technischen Lösungen für die geplante neue tschechische Streamingplattform zu gewährleisten. Mehrere Experten von sporttotal werden in den kommenden Monaten technologisches Know-how und Erfahrungen mit dem FACR austauschen und eine Roadmap bis zur Marktreife festlegen. Martin Malik, Präsident FACR: "Unser vorrangiges Ziel ist es, unsere Anforderungen zu definieren. Niemand innerhalb der FACR hat eine vollständige Vorstellung davon, wie das Fernsehen durch OTT-Plattformen transformiert wird und was dies bedeutet. Das ist genau der Grund, warum SPORTTOTAL bei uns ist. Sie haben erfolgreich ähnliche Produkte entwickelt und Partnerschaften mit dem DFB und der Deutschen Telekom geschlossen. Es ist klar, dass dies ein langfristiger Ansatz ist, umso mehr freue ich mich auf die Ergebnisse unserer Zusammenarbeit." Dr. Roman Schade, Director Media Rights and Legal der SPORTTOTAL AG: "Wir freuen uns, den tschechischen Fußballverband für unsere Lizenzmodellberatung zur Entwicklung einer OTT-Streaming-Plattform für den Fußball in der Tschechischen Republik gewonnen zu haben." Über die SPORTTOTAL AG:

Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Video-Plattformen und Communities (DIGITAL), im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft (VENUES) sowie im Geschäft mit Live-Events (LIVE) wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Sportvereine mit einer speziellen Kameratechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf sporttotal zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC TOTAL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus produziert die SPORTTOTAL AG Content für namhafte Unternehmen wie Porsche, Audi, Mercedes/AMG, Red Bull oder VW und veranstaltet hochwertige Live-Erlebnisse wie die Porsche Experience. Weitere Informationen: www.sporttotal.com SPORTTOTAL AG

