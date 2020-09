DJ PTA-Adhoc: startup300 AG: Zwischenbericht der startup300 Gruppe zum 30. Juni 2020

Für das HJ 2019, GJ 2019 und HJ 2020 wurde kein Konzern-Zwischenabschluss aufgestellt.

Die Betriebsleistung und sonstigen betrieblichen Erträge für die Gruppe bestehend aus der startup300 AG inklusive der vier verschmolzenen Tochtergesellschaften, CONDA GmbH mit Tochterunternehmen und The Minted Unternehmens- und PR- Beratungs GmbH belaufen sich zum HJ 2020 auf 2,560 MEUR (4,216 MEUR). Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten überwiegend Kurzarbeits-Zuschüsse für den Zeitraum April bis Juni und werden zur besseren Transparenz als solche ausgewiesen.

Das EBITDA der startup300 Gruppe wurde zum HJ 2020 deutlich auf -45 TEUR (-797 TEUR) verbessert.

Erfreulich ist die Entwicklung im Bereich der Start-Up Beteiligungen im Tochterunternehmen Pioneers Ventures II GmbH & Co KG. Hier konnte im März 2020 bereits der 3. Exit mit einem Verkaufspreis von 622 TEUR und somit einem Erlös von 487 TEUR erzielt werden.

Daraus resultiert in der Gruppe das positive EBT von 326 TEUR zum Halbjahr 2020 nach -1,100 MEUR im Vorjahreszeitraum. Eine Verbesserung um +1,426 MEUR.

startup300 (Gruppe KJ) 2020 2019 in TEUR 01-06 01-06 Umsatzerlöse 2,049 3,980 Betriebsleistung 2,075 4,132 Sonstige betriebliche Erträge 485 84 EBITDA -45 -797 EBIT -113 -870 EBT 326 -1,100 Ergebnis nach Steuern 326 -1,108

Der Vorstand ist zuversichtlich, das GJ 2020 als startup300 Gruppe mit einer Betriebsleistung und sonstigen betrieblichen Erträgen im Korridor von 4,5 bis 4,9 MEUR und einem positiven EBT abschließen zu können.

startup300 AG - Einzelabschluss

Für den Vergleich der Vorjahresperiode wurden die Kennzahlen inklusive der Verschmelzung von vier Tochtergesellschaften, nämlich der think300 GmbH, factory300 GmbH, JFDI GmbH (Pioneers) und Startup Live GmbH, herangezogen.

Durch den Wegfall des Pioneers Festivals 2020, dem größten Startup-Event in Österreich mit jährlich rd. 3000 Besuchern in der Wiener Hofburg, sind die Umsatzerlöse erwartungsgemäß unter dem Vorjahresniveau, wobei auch die Auswirkungen der COVID-19 Krise im Bereich Pioneers Corporate Consulting und die COVID-19 Beschränkungen und zeitweisen Schließung der factory300 in der Tabakfabrik Linz einen Umsatzeinbruch ausgelöst haben.

Dennoch konnte das EBT zum HJ 2020 mit -292 TEUR annähernd am Niveau von 2019 (-247 TEUR) gehalten werden.

Der Vorstand erwartet jedoch für das GJ 2020 eine deutliche Verbesserung um rd. 1 MEUR beim EBT im Vergleich zum GJ 2019 (-1,409 MEUR) im Einzelabschluss der startup300 AG.

startup300 AG 2020 2019* in TEUR 01-06 01-06 Umsatzerlöse 1,094 3,247 Betriebsleistung 1,120 3,400 Sonstige betriebliche Erträge 376 26 EBITDA -197 -144 EBIT -266 -211 EBT -292 -247 Ergebnis nach Steuern -292 -251

Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates zusätzliches Fremdkapital in Höhe von 1 MEUR mit staatlich unterstützter Ausfallshaftung durch die aws aufgenommen und die freie Liquidität der Gruppe zum Halbjahr auf rd. 2,4 MEUR erhöht. Die Eigenkapital-Quote der startup300 AG liegt bei rd. 60% zum Halbjahr 2020 (68%).

startup300 AG 2020 2019* in TEUR 06 12 Anlagevermögen 6,289 6,349 Umlaufvermögen 3,481 2,748 Bilanzsumme 9,847 9,195 Eigenkapital 5,940 6,245 Eigenkapitalquote 60% 68% Fremdkapital 3,907 2,950

* inkl Verschmelzungen der Tochtergesellschaften think300 GmbH, factory300 GmbH, JFDI GmbH, Startup Live GmbH

Linz, am 23. September 2020 Der Vorstand

