Der Cloud-Anbieter Workday markierte sein letztes markantes Hoch im Juli 2019 bei 226,83 US-Dollar und ging anschließend in eine dreiwellige Konsolidierung über. Diese endete just mit dem Corona-Crash-Tief bei 107,75 US-Dollar Mitte März. Seitdem konnte das Papier wieder einen neuen Rekord bei rund 250,00 US-Dollar setzen, musste von diesem in den letzten Wochen jedoch deutlichen Abstand nehmen und fiel in den Bereich des EMA 50 sowie einer Horizontalunterstützung um 200,00 US-Dollar zurück. Die letzten zwei Tage zeigten sich wieder äußerst dynamisch, sodass eine Wiederaufnahme der vorausgegangenen Rallye sehr wahrscheinlich erscheint. ...

