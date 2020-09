DJ Suez bittet Marktaufsicht AMF um Prüfung der Veolia-Offerte

Von Olivia Bugault und Mauro Orru

PARIS (Dow Jones)--Der französische Abfallentsorger Suez hat im Streit um einen Einstieg von Veolia Environnement in das Unternehmen die französische Marktaufsicht AMF eingeschaltet. Die Aufsicht solle das Angebot von Veolia zum Kauf eines Anteil an der Suez SA prüfen, sagte Suez-Chairman Philippe Varin am Mittwoch.

Veolia hatte Ende August angekündigt, dem Energieversorger Engie SA eine Beteiligung von 29,9 Prozent an Suez für 2,91 Milliarden Euro abzukaufen zu wollen. Das Angebot an Engie ist bis zum 30. September gültig, danach beabsichtigte Veolia, für alle ausstehenden Suez-Aktien ein freiwilliges Kaufangebot zum gleichen Preis von 15,50 Euro pro Aktie zu unterbreiten. Nach Einschätzung von Suez warf die Offerte jedoch eine Reihe von Bedenken auf.

Suez-Chef Varin sagte in einer Anhörung vor der französischen Nationalversammlung, der Antrag an die AMF zur Prüfung des Kaufangebots sei Anfang der Woche gestellt worden und dass die Marktaufsicht "sehr bald" zusammenkommen sollte, um darüber zu beraten. Mit Blick auf die von Veolia gesetzte Frist bis Ende September sah Varin jedoch "keine Dringlichkeit", über die Zukunft von Suez zu entscheiden. Suez benötigte mehr Zeit, um alternative Vorschläge in Bezug auf die Beteiligung von Engie zu unterbreiten.

Der CEO von Veolia Environnement, Antoine Frerot, sagte der Nationalversammlung am Mittwoch, dass er die Frist für die Annahme seiner Offerte für die Suez-Beteiligung durch Engie nicht verlängern werde.

Engie hatte das ursprüngliche Angebot abgelehnt, aber in Aussicht gestellt, ein Geschäft zu verbesserten Bedingungen in Erwägung zu ziehen.

