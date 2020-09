Flughäfen, Hotels und Eisenbahnen setzen auf autonome Desinfektionsroboter, um Sicherheit und Seelenfrieden zu stärken und die Erholung der Reisebranche zu unterstützen

Da die neueste Prognose des US-Reiseverbands von Tourism Economics bis Ende 2020 weltweit Verluste in Höhe von 505 Milliarden US-Dollar prognostiziert, meldete UVD Robots dass ihr autonomer Desinfektionsroboter zunehmend in Hotels, Eisenbahnen und Flughäfen weltweit eingesetzt wird. Der mobile, vollständig autonome Roboter von UVD Robots integriert UVC-Licht und eine große Anzahl von auf Desinfektion spezialisierten Anwendungen, um nicht nur Oberflächen, sondern auch die Luft gegen Viren und Bakterien zu desinfizieren und bietet so eine umfassende Lösung zur Infektionskontrolle und -prävention.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200923005182/de/

"Right now it's critical for the hospitality industry to not only enhance how we protect travelers but also provide them with reassurance that we're taking every possible step from check-in to check-out," said Trish Berry, General Manager, YOTEL Boston. An extension of YOTEL's operation SmartStay safety measures, the UVD Robot, named 'Vi-YO-Let', will offer an even deeper level of disinfection throughout high-touch public spaces and select cabins at YOTEL Boston. Photo credit: YOTEL Boston.