DGAP-Ad-hoc: infas Holding Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

infas Holding Aktiengesellschaft: Das infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH gewinnt wichtige Ausschreibung



23.09.2020 / 15:06 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



infas Holding Aktiengesellschaft Das infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH gewinnt wichtige Ausschreibung Friedrich-Wilhelm-Straße 18

53113 Bonn Tel. +49 (0)228/33 60 72 39

Fax +49 (0)228/31 00 71 www.infas-holding.de

info@infas-holding.de Sitz der Gesellschaft:

53113 Bonn Vorstand der Gesellschaft:

Dipl.-Soz. Menno Smid (CEO)

Dipl.-Kfm. Alexander Mauch (CFO)

Vorsitzender des Aufsichtsrats:

Dr. Oliver Krauß Amtsgericht Bonn

HRB 17379

USt.-Ident.-Nr. DE 155601174

St.Nr. 10357101218

ISIN: DE0006097108

WKN: 609710

Notiert: Geregelter Markt (General Standard) in Frankfurt am Main Das infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft, die auf Dienstleistungen für die Wissenschaft spezialisierte Tochter der infas Holding AG, hat die Ausschreibung zur Durchführung des Sozioökonomischen Panels (SOEP) für die nächsten fünf Jahre gewonnen. Das SOEP ist eine der größten und wichtigsten Längsschnitterhebung für eine evidenzbasierte Sozial - und Wirtschaftswissenschaft in Deutschland. Mit diesem Projekt ist ein großer Schritt des anvisierten organischen Wachstums des infas-Instituts erreicht. Das Projekt beginnt 2021, so dass alle im Halbjahresbericht der infas Holding AG im Hinblick auf das Geschäftsjahr 2020 formulierten Erwartungen und Projektionen davon unberührt bleiben. Der Vorstand Bonn, 23. September 2020 23.09.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

