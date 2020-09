Der DAX stemmt sich zur Wochenmitte gegen die herben Verluste am Montag und klettert um 1,7%. Damit erobert der deutsche Leitindex die Marke von 12.800 Punkten zurück. Unterstützung kommt auch vom GfK-Konsumklimaindex, der für Oktober eine leicht bessere Verbraucherstimmung in Deutschland signalisiert. Tesla weiter gen Süden - Adidas profitiert Auch nach dem gestrigen Battery Day zeigen sich die Anleger bei Tesla weiter enttäuscht und schicken die Aktie als Umsatzspitzenreiter in Stuttgart rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...