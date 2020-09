Ort des Tages: Astellas Pharma Headquarter Österreich. Wenn Organe wie Nieren, Leber oder Herz transplantiert werden, besteht immer die Gefahr, dass der Körper das neue Organ abstößt. Astellas bietet Behandlungen an, die das verhindern können. Daneben ist der Konzern weltweit führend in der Urologie. Gerade beim so häufigen Prostataleiden oder überaktiver Blasenfunktion (ein Schlafräuber!) kann Astellas Abhilfe schaffen. Auch in der Krebsforschung (Prostatakrebs), bei beharrlichen Pilzinfektionen oder in der Schmerztherapie ist der Konzern aktiv. Auch österreichische Rheumapatienten und Asthmatiker werden mit dem aus Japan stammenden Konzern vermutlich in Berührung kommen. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap ...

Den vollständigen Artikel lesen ...