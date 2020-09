Heute fand der Erstnotiz-Tag der Knaus Tabbert AG an der Frankfurter Wertpapierbörse statt, es war das vierte IPO an der Frankfurter Börse in diesem Jahr - Nummer fünf und sechs folgen mit Hensoldt (25.9.) und Siemens Energy (28.9.). Die Siemens-Tochter wird zu ihrem Börsendebüt für einen Tag in den DAX aufgenommen. Der Leitindex hat damit an diesem Tag 31 statt der üblichen 30 Werte.Die Aktie der Knaus Tabbert AG notiert seit heute im Segment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Aktien des Freizeitmobilherstellers notierten zum Handelsstart bei 58,00 Euro. Der Ausgabepreis lag ebenfalls bei 58,00 Euro. (Der Input von gabb Radar für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.09.)

