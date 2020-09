Hensoldt AG (ISIN: DE000HAG0005), Schwergewicht im Rüstungssektor seit heute an der Börse, Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504), stolpert am Mittwoch an die Börse, Siemens Energy AG geht am 28.09. per Abspaltung an die Börse - mit wohl 20 Mrd. EUR Kapitalisierung ein potentieller Kandidat für den DAX. Bei Knaus Tabbert sah es eigentlich interessant aus: Eine Branche die gerade im Boom-Modus ist, der Ausgabepreis für die Aktien wurde dennoch nur auf 58,00 Euro pro Aktie festgelegt (unterer Wert der Angebotsspanne von 58,00 bis 75,00 EUR). Angebotsvolumen ungefähr 232 Millionen Euro (4 Mio. Aktien, ...

