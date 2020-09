ROUNDUP 2: Musk verspricht Schnäppchen-Tesla - Jahresziele bestätigt

FREMONT - Elon Musk will einen Tesla zum Schnäppchenpreis auf den Markt bringen - der zudem vollautonom fahren kann. "Wir sind zuversichtlich, dass wir ein sehr, sehr überzeugendes Elektroauto für 25 000 Dollar bauen können", sagte der Unternehmer am Dienstag (Ortszeit) bei Teslas "Battery Day" im kalifornischen Fremont. Allerdings müssen sich Kunden noch gedulden, denn Voraussetzung dafür, dass die Preise so stark fallen können, sind drastische Kostensenkungen in der Batterieherstellung. Musk glaubt zwar, diese erreichen zu können, aber erst in etwa drei Jahren.

ROUNDUP: Continental und Osram lösen Gemeinschaftsfirma für Autolicht auf

HANNOVER/MÜNCHEN - Die Autozulieferer Continental und Osram müssen wegen der Corona- und Branchenkrise ihre Zusammenarbeit in der Lichttechnik beenden. Die 2018 gegründete und unter anderem auf LED-Scheinwerfer spezialisierte Gemeinschaftsfirma mit Hauptsitz in München solle aufgelöst werden, kündigten beide Unternehmen am Mittwoch an. Die Trennung hatte sich im Sommer schon abgezeichnet. Nun würden konkrete Gespräche zur Auflösung der Gemeinschaftsfirma geführt, erklärte Conti. Sie sollen bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Continental und Osram sind bisher je zur Hälfte beteiligt.

VW-Lastwagentochter Traton nimmt Marken stärker in die Pflicht

MÜNCHEN - Die VW -Lastwagentochter Traton erhöht den Druck auf den Münchner Lkw- und Buskonzern MAN . Die Markenvorstände von MAN, Scania und Volkswagen Caminhoes e Onibus bekämen jetzt mehr Handlungsfreiheit, "um ihre Profitabilitätsziele zu erreichen", sagte der neue Traton-Chef Matthias Gründler am Mittwoch auf der Hauptversammlung in München. Er führt die Gruppe seit Juli. MAN "ist heute nicht da, wo es sein könnte. Um das zu schaffen, ist eine Restrukturierung des Unternehmens unumgänglich", sagte Gründler. Mit dem Betriebsrat wolle er so schnell wie möglich eine grundlegende Neuausrichtung von MAN vereinbaren.

ROUNDUP: AMS und Osram schließen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag

MÜNCHEN/PREMSTÄTTEN - Nach der bereits im Juli abgeschlossenen Mehrheitsübernahme des angeschlagenen Lichtkonzerns Osram treibt der österreichische Sensorspezialist AMS die Integration weiter voran. Mit dem Traditionsunternehmen aus München sei nun ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (BGAV) abgeschlossen worden, teilte AMS am Dienstagabend in Premstätten in der Steiermark mit.

IPO/ROUNDUP 2: Wohnmobilhersteller Knaus Tabbert nimmt weniger ein als erhofft

JANDELSBRUNN - Der Wohnmobilhersteller Knaus Tabbert hat den Sprung an die Börse gerade so geschafft. Der Ausgabepreis wurde auf 58 Euro und damit am unteren Ende der Spanne festgelegt, wie das Unternehmen am Mittwochmorgen in Jandelsbrunn mitteilte.

IPO: Datenfirma Palantir startet am 30. September an der Börse

NEW YORK/DENVER - Die Datenanalysefirma Palantir will ihre Aktien Mitte kommender Woche an die Börse bringen. Das Unternehmen teilte in der Nacht auf Mittwoch in Denver mit, dass die Titel erstmals am 30. September an der New York Stock Exchange (Nyse) gehandelt werden sollen. Zudem gab die 2004 vom deutschen Milliardär Peter Thiel mitgegründete US-Firma einen Geschäftsausblick ab.

Nike steigert Gewinn kräftig - Corona-Krise kurbelt Online-Absatz an

BEAVERTON - Der Online-Shopping-Boom während der Corona-Pandemie hat Nike im jüngsten Geschäftsquartal zu deutlich mehr Gewinn verholfen. In den drei Monaten bis Ende August verdiente der weltgrößte Sportartikelhersteller 1,5 Milliarden Dollar (1,3 Mrd Euro), wie er am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Das entspricht einem Anstieg um elf Prozent im Jahresvergleich.

ROUNDUP: Urteil: Deutsche Bank haftet nicht für Cum-Ex der M.M.Warburg

FRANKFURT/HAMBURG - Die Deutsche Bank muss laut einem Urteil nicht für Steuerschulden aus Cum-Ex-Geschäften der Hamburger Privatbank M.M.Warburg mithaften. Das hat das Landgericht Frankfurt am Mittwoch in einem noch nicht rechtskräftigen Urteil (Az.: 2-18 O 386/18) entschieden. "Die Privatbank Warburg ist originäre Steuerschuldnerin und hat die Steuern daher auch im Verhältnis zur Deutschen Bank primär zu tragen", entschied die 18. Zivilkammer in dem Streit um 167 Millionen Euro Steuerschulden aus Geschäften in den Jahren 2007 bis 2011.

Streit über Stellenabbau bei Lkw-Hersteller MAN eskaliert

MÜNCHEN - Beim Lastwagenbauer MAN eskaliert der Streit um den geplanten Stellenabbau. Das Unternehmen will nach Angaben des Betriebsrats die eigentlich bis 2030 laufende Standort- und Beschäftigungssicherung schon zum nächsten Mittwoch kündigen. Betriebsratschef Saki Stimoniaris sagte auf einer Betriebsversammlung in München, das sei "unterste Schublade". Konstruktive Gespräche über den angekündigten Konzernumbau "kann es nur geben, wenn betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen bleiben", betonte er. "Wenn der Vorstand sagt, es gäbe keine Tabus, dann liegen für uns als Belegschaft auch alle Optionen auf dem Tisch."



Weitere Meldungen



-Staatsanwaltschaft klagt weitere VW-Mitarbeiter in Abgasaffäre an -Roche erreicht Ziele mit Alzheimer-Kandidaten Semorinemab nicht -Verzögerung: FDA empfiehlt Novartis weitere Studie zu Gentherapie Zolgensma -BMW baut in Leipzig Batteriemodule für Elektroautos

-Kreise/Brexit: JPMorgan verschiebt 200 Milliarden Euro Anlagen nach Frankfurt -Kreise/Betriebsrat: Daimler will in Untertürkheim Tausende Stellen abbauen -ROUNDUP: Zoff bei Anhörung von Tesla-Kritikern

-Tarifeinigung bei der Post

-ROUNDUP: Tausende Stellen am Daimler-Stammsitz Untertürkheim auf der Kippe -SAP und Telekom: Corona-Warn-App wird ausgebaut

-ROUNDUP: Shop Apotheke will Wandelanleihe vorzeitig in eigene Aktien tauschen -ROUNDUP 4: Razzia gegen illegale Leiharbeit in Fleischindustrie -Unternehmensumfrage: Wenige IT-Unternehmen profitieren von Corona -Baumaschinenhersteller Wacker Neuson erweitert Vorstand -Deutsche-Bahn-Prozess gegen Lkw-Hersteller auf November vertagt -Bahn startet kostenloses WLAN an mehr als 100 Bahnhöfen -Conti-Betriebsrat sieht Schaden für Konzern durch Kürzungspläne -Hilfen für Autozulieferer: SPD macht Druck auf Altmaier -Erklärung zum Kabinett: Schulze will bei Ökostrom-Reform mehr -Netflix zeigt deutsche Serie 'Barbaren' weltweit

-Presse: BVB holt weiteres englisches Top-Talent

-Corona-Flaute ermöglicht umweltschonenderen Flugzeug-Anflug°

