Sportartikel sind en vogue. Der Weltmarktführer Nike hat mit seinen Zahlen zum abgelaufenen Quartal die Erwartungen förmlich pulverisiert und der ganzen Branche an der Börse am Mittwoch satte Gewinne eingebracht. Auch der deutsche Wettbewerber Puma profitiert, die Aktie klettert in Richtung des Allzeithochs.Zuletzt hatten bereits positive Aussagen von Adidas-CEO Kasper Rorsted zur Branchenentwicklung und das Abwerben von Fußball-Superstar Neymar vom Wettbewerber Nike bei Puma für Schwung gesorgt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...