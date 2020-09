Die Aktie des Medizintechnikunternehmens Drägerwerk geriet zuletzt in schwieriges Fahrwasser. Kurzzeitig sah es sogar nach einer weiteren Verschärfung der charttechnischen Lage aus. Mittlerweile hat sich das Ganze wieder etwas beruhigt. Nichtsdestotrotz bleibt die Situation fragil… Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie vom 24.08. hieß es unter anderem "[…] In den letzten Handelstagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...