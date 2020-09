… gelingt der 2012 wegen schlechter Marktbedingungen abgebrochene Börsengang, der Emissionspreis beträgt 17 $.



Mit CORSAIR GAMING geht ein Rivale von LOGITECH und RAZER an die Börse. Die drei Anbieter konkurrieren in Sachen Computer-Peripheriegeräte. CORSAIR wendet sich insbesondere an Gamer und die E-Sports-Szene, im Sortiment sind auch Software, PC-Komponenten (Gehäuse, Netzteile, Kühlelemente) und komplette Computer (2019 Kauf von Origin PC).



Das 1994 gegründete, profitabel arbeitende Unternehmen aus Fremont, Kalifornien, hatte 2019 rund 1,1 Mrd. $ umgesetzt. Das IPO sollte bis 252 Mio. $ einbringen. Emittiert werden 14 Mio. Aktien, davon 7,5 Mio. frische. Die CORSAIR-Aktie hat das Nasdaq-Kürzel CRSR.



