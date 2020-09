DGAP-News: Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges/Firmenzusammenschluss

Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA: Einigung mit Trikotsponsor



23.09.2020 / 16:01

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA hat sich am heutigen Mittwoch mit einem Trikotsponsor auf eine Partnerschaft geeinigt. Die Vertragsunterzeichnung ist noch in dieser Woche geplant.

23.09.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de