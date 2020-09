Nachdem BMW im Sommer ein E-Antriebs-Kompetenzzentrum in Dingolfing und ein Batteriezentrum in China bei BMW Brilliance Automotive eröffnet hat, weitet der Autobauer die Batterieproduktion in Deutschland aus: Das BMW-Werk Leipzig wird ab 2021 Batteriemodule bauen. Dafür wird BMW in Leipzig bis 2022 mehr als 100 Millionen Euro investieren und eine Werksfläche von 10.000 Quadratmetern in Anspruch nehmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...