DGAP-News: CSR Beratungsgesellschaft mbH / Schlagwort(e): Fonds/Marktbericht

CSR-KOMMENTAR Nr. 8/2020: Mitgliedschaft im DAX - ein Gütesiegel?



23.09.2020 / 16:09

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Der DAX-Index steht seit gut 30 Jahren für die Entwicklung der 30 größten Aktiengesellschaften in Deutschland. Um in diesen Kreis aufgenommen zu werden, bedarf es eines entsprechend hohen Börsenwertes, der sich üblicherweise aufgrund florierender und krisenfester Geschäfte über Jahrzehnte entwickelt. Mit Delivery Hero ist jetzt ein "Newcomer" mit knapp 10 Jahren Historie in diesen Kreis vorgestoßen, der noch keine Gewinne im operativen Geschäft ausweist. In unserem CSR-Kommentar August widmen wir uns der Frage, welche Hürden zu nehmen sind, um in den DAX-Index aufzusteigen. Für Fragen und kritische Anmerkungen sind wir, wie stets, aufgeschlossen. Hier geht es zum aktuellen CSR-KOMMENTAR:

https://csr-beratungsgesellschaft.de/csr-kommentare.html Hier geht es zu den CSR-FONDS:

https://csr-beratungsgesellschaft.de/csr-investmentsfonds.html Weitere Informationen zu uns und unseren Fonds finden Sie auf unserer Website:

https://csr-beratungsgesellschaft.de/unternehmen_start.html

Über CSR Beratungsgesellschaft Die CSR Beratungsgesellschaft ist eine unabhängige und inhabergeführte Vermögensverwaltung mit Sitz in Hofheim am Taunus. Antizyklisches Handeln im Stile der Deutschen Bundesbank ist das Credo der CSR, die für ihre Kunden Vermögenswerte von zurzeit 2 Mrd. Euro betreut. Die vermögensverwaltenden Publikumsfonds der CSR zeichnen sich durch exzellente Ertrags- zu Risikoverhältnisse aus. Unternehmer, Privatpersonen, Kommunen, Pensionskassen und Stiftungen, für die die Sicherheit ihrer Geldanlagen höchste Priorität hat, sind hier bestens aufgehoben. Ansprechpartner für weitere Informationen: CSR Beratungsgesellschaft mbH Herr Ulrich Zorn E-Mail: ulrich.zorn@csr-beratungsgesellschaft.de Tel. 06192 / 977 00 16

23.09.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de