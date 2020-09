Das Rennen um einen Corona-Impfstoff geht rasant weiter. Nun testet auch der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson einen Impfstoff gegen Covid-19 in der klinischen Phase 3. Bis zu 60.000 Freiwillige lassen sich den Wirkstoff namens JNJ-78436735 verabreichen, heißt es von Seiten des Unternehmens. Johnson & Johnson ist das vierte Unternehmen, das seinen Kandidaten in den USA in die letzte Testphase überführt hat. Der Aktienkurs von Johnson & Johnson legt am Nachmittag rund 2,3 Prozent auf ...

