Mainz (ots) -Donnerstag, 24. September 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerReisewarnungen und Rückerstattungen - Infos von Rechtsanwalt Kay P.RodegraBedrohte Tiere: Zauneidechsen - Artenschutz vor der eigenen HaustürPfifferlinglaiberl mit Spitzkohlsalat - Kochen mit Armin RoßmeierKinder-Desserts im Test - Ergebnisse von Stiftung WarentestGast: Janin Ullmann, Schauspielerin und ModeratorinDonnerstag, 24. September 2020, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Sandra GronewaldMinihäuser in Tübingen - "Tiny Houses" gegen Wohnungsnot?Flug storniert, kein Geld zurück - Tipps für VerbraucherExpedition Naturschutzgebiet Raakmoor - Ein Leben mit sieben KindernDonnerstag, 24. September 2020, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Tim NiedernolteBlond nachgefragt - Weihnachtsgebäck im HerbstDonnerstag, 24. September 2020, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissDie fleißige Elena Uhlig - Schauspielerin mit vielen ProjektenEwan McGregor auf Motorradtour - Neue Doku "Long Way Up"Donnerstag, 24. September 2020, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Der Sommer geht, Corona bleibt - Wird der Herbst zum Risiko?Tobias Hans, CDU, Ministerpräsident SaarlandChristian Lindner, FDP, Partei- und FraktionsvorsitzenderUlrike Protzer, Professorin für VirologieSibylle Katzenstein, Ärztin, COVID-19-SchwerpunktpraxisMichael Meyer-Hermann, Infektionsforscher, HZI BraunschweigDie Temperaturen fallen, die Zahlen steigen. Der lockereDraußen-Sommer war gestern. Auch nach Monaten der Forschung anImpfstoffen, App und Tests bleibt es dabei: Abstand, Maske,Händewaschen!Wie schwer wird der Kampf gegen Corona in Herbst und Winter? Bedeutetdas weiter Isolation, Homeoffice und "Berufsverbote"? Müssen dieBürger in der kalten Jahreszeit auf Ausgehen, Feiern und Urlaubverzichten? Bleiben strengere Regeln und härtere Strafen die Antwortder Politik? Wie groß werden die Probleme, wenn sich zu COVID-19 dieGrippe gesellt?