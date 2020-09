DGAP-Ad-hoc: tick Trading Software AG / Schlagwort(e): Prognose

tick Trading Software AG: Erhöhung der Prognose des Jahresüberschusses für das Geschäftsjahr 2019/2020 von TEUR 1.600 - 1.900 auf TEUR 1.850 - 2.050



23.09.2020

tick Trading Software AG

Erhöhung der Prognose des Jahresüberschusses für das Geschäftsjahr 2019/2020

von TEUR 1.600 - 1.900 auf TEUR 1.850 - 2.050





Düsseldorf, 23.09.2020 Die tick Trading Software AG (tick-TS AG) steuert kurz vor dem Abschluss des Geschäftsjahres 2019/2020 (30.09.2020) auf ein neues Rekordergebnis zu. Die Corona-Pandemie hat die prognostizierten Erlöse der tick-TS AG für das Geschäftsjahr 2019/2020 in zweierlei Hinsicht beeinflusst. Die erhöhten Marktunsicherheiten haben zu einer deutlichen Verzögerung von Investitionsentscheidungen seitens unserer Kunden geführt. Diese Verzögerungen verschoben bei der tick-TS AG Projekterlöse und damit verbundene Lizenzerlöse aus dem 1. Halbjahr in das 2. Halbjahr des Geschäftsjahres 2019/2020 und teilweise darüber hinaus. Im Gegenzug konnte die tick-TS AG aufgrund der an der Börse vorherrschenden hohen Volatilität seit dem 1. Quartal des Jahres 2020 einen gestiegenen Umsatz an lastabhängigen Gebühren verzeichnen. Aus den genannten Gründen konkretisiert der Vorstand der tick-TS AG die Prognose für das Geschäftsjahr 2019/2020 auf einen Jahresüberschuss in einer Spanne von TEUR 1.850 - 2.050 im Vergleich zur bisherigen Prognose vom 15. Mai 2020 mit einem Jahresüberschusses in einer Spanne von TEUR 1.600 - 1.900. Ein Ausblick zum kommenden Geschäftsjahr 2020/2021 wird die tick-TS AG voraussichtlich erst bei Veröffentlichung des vom Vorstand aufgestellten Jahresabschlusses des Geschäftsjahres 2019/2020 Mitte November 2020 bekannt geben. Die Unsicherheiten in Bezug auf eine eventuell erneute Ausweitung der Pandemie durch Covid-19 in den Herbstmonaten lassen aktuell noch keine zuverlässige Prognose zu. Die tick-TS AG sieht sich weiterhin gut gerüstet, die Corona-Krise bestmöglich zu bewältigen und sieht aufgrund der stabilen Kundenbasis dem kommenden Geschäftsjahr 2020/2021 positiv entgegen. Weitere Informationen zum Unternehmen sind unter der folgenden Website verfügbar:



www.tick-TS.de



Ansprechpartner: Herr Gerd Goetz (Vorstand) tick Trading Software AG / Berliner Allee 59 / 40212 Düsseldorf

WKN: A0LA30 / ISIN: DE000A0LA304

