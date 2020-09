DJ Walmart stellt 20.000 Saisonarbeiter ein

Von Tonya Garcia

NEW YORK (Dow Jones)--Walmart sucht für das Feiertagsgeschäft im Herbst und Winter rund 20.000 Saisonarbeiter und hat mit dem Einstellungsverfahren begonnen, wie der Konzern mitteilte. Das Geschäft werde in diesem Jahr coronabedingt anders ablaufen, die Saison dürfte früher beginnen, verstärkt auf digitalen Online-Handel setzen und andere Artikel als sonst nachgefragt werden.

Walmart wird die neuen Mitarbeiter in seinen E-Commerce-Fulfillment-Centern einsetzen. Die Stundenlöhne werden zwischen 15,75 und 23,75 US-Dollar liegen. Walmart will die Saisonkräfte bis 1. Januar einsetzen, viele der Stellen könnten in permanente Jobs umgewandelt werden, stellte der Einzelhandelsgigant in Aussicht. Seit März hat Walmart konzernweit insgesamt mehr als 500.000 Beschäftigte eingestellt.

Experten zufolge könnte die Feiertagssaison noch vor Halloween beginnen, das in diesem Jahr auf den 31. Oktober fällt. Manche erwarten den Start bereits am 10. Oktober. Medienberichten zufolge hat Amazon.com seinen Prime Day vom Sommer auf den 13. Oktober verlegt.

Walmart, Target und andere Einzelhändler haben bereits angekündigt, dass ihre Geschäfte in diesem Jahr an Thanksgiving geschlossen bleiben werden. Walmart will sich stärker auf kontaktfreie Transaktionen verlegen. Beschäftigte und Kunden werden in den Walmart-Stores Gesichtsmasken tragen müssen, an der Kasse und anderen Teilen des Geschäfts wurden Plastikbarrieren installiert, und der Kundenverkehr wird über Abstandsmaßnahmen gesteuert.

Allgemein wird erwartet, dass viele Verbraucher aufgrund der Pandemie die traditionellen Halloween-Feiern ausfallen lassen werden.

Walmart hat Artikel aufgestockt, die seit Beginn der Pandemie stark nachgefragt werden. Dazu gehören Fahrräder, Fitnessgeräte, Sportausrüstung, Heimtierartikel sowie Elektronikartikel wie Fernseher und Laptops.

