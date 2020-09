FRANKFURT (dpa-AFX) - Schwächelnde US-Börsen haben die Erholung des Dax am Mittwoch wieder ausgebremst. Der deutsche Leitindex bleibt angeschlagen, er schloss mit plus 0,39 Prozent auf seinem Tagestief bei 12 642,97 Punkten. Im MDax der mittelgroßen Börsentitel ließ der Schwung am Nachmittag ebenfalls nach, der Index beendete den Handel mit einem Zuwachs von 0,66 Prozent auf 26 775,95 Punkten.

Am Vormittag hatte der Dax dank unerwartet robuster Daten aus der deutschen Industrie noch bis auf fast 12 831 Punkte zugelegt und sich damit zunächst weiter von seinem Kursrutsch am Montag erholt, als die Furcht vor einer weiteren Corona-Infektionswelle die Aktienmärkte schwer in Mitleidenschaft gezogen hatte.

"Sah heute Morgen an der Frankfurter Börse alles nach einer stärkeren Erholung aus, bestätigte der Tagesverlauf dann die Tatsache, dass der schwache Wochenauftakt den Anlegern noch tief in den Knochen steckt", analysierte Experte Jochen Stanzl von CMC Markets./ajx/fba

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145