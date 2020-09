Spotify testet Umfragen für Podcasts - das Feature soll Hörende besser einbinden und zeigt Ergebnisse in Echtzeit an. Podcaster können auf Spotify über eine neue Umfrage-Funktion mit ihrer Community in Kontakt treten. Das Feature wir aktuell für mehrere Spotify Original-Podcasts getestet, teilt das Unternehmen mit. Direkter Kontakt zu Hörenden Die Hosts könnten zum Beispiel nach Wünschen für zukünftige Gäste fragen oder nach der Meinung der Zuhörer zu einem Thema, das in der Folge diskutiert wird, schlägt ...

