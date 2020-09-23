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WKN: A2PD0W ISIN: CA21250C1068 Ticker-Symbol: 0ZB 
Stuttgart
22.09.20
16:05 Uhr
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Branche
IT-Dienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
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