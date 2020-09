Seit Wochen befand sich der US-Dollar gegen den Euro im Abwärtstrend. Nach den Turbulenzen an den Kapitalmärkten zu Jahresbeginn ging es für den US-Dollar ab Ende Mai 2020 mit einem deutlichen Schub nach unten. Gegen den Euro gab der Dollar von rund 1,09 Dollar je Euro am 25.05.2020 rund 11 Cent bzw. 11 % bis auf 1,20 am 01.09.2020 nach.Allerdings hatte der Dollar zuvor versucht, seinen Abwärtstrend zu überwinden, war daran jedoch gescheitert. In der sich ab Mai 2020 anschließenden Abwertungsbewegung rutschte er auch gleich noch unter seinen unteren Aufwärtstrend.

