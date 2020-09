Die Wiener Börse ist am Mittwoch nach einem verhaltenen Börsenstart in den USA im Späthandel in die Verlustzone gedreht und hat dort geschlossen. Der heimische Leitindex ATX gab um 0,87 Prozent auf 2.111,70 Punkte nach. Auch der breite gefasste ATX Prime sackte ab. Er verlor 0,73 Prozent auf 1.080,86 Zähler.Unter Druck standen unter anderem die schwergewichteten Banktitel der Erste Group (minus 1,92 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...