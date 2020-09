Baden-Baden (ots) - SWR Musikshow "Schlager-Spaß mit Andy Borg" / 26. September 2020, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen / u. a. mit Jonny Hill, Monique, Die Mayrhofner und Julia LindholmZum Herbstanfang lädt Schlagerstar Andy Borg die Zuschauerinnen und Zuschauer des SWR Fernsehens wieder zu einem unterhaltsamen Musikabend ein. In seiner Weinstube präsentieren die Gäste neue Schlagerhits und dazu viele beliebte Evergreens aus der großen Schlagerwelt. Mit dabei sind dieses Mal Géraldine Olivier, Die Schlagerpiloten, Graham Bonney und viele mehr. Zu sehen am Samstag, 26. September 2020, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Julia Lindholm, Die Mayrhofner und Géraldine OlivierDie junge schwedische Schlagersängerin Julia Lindholm verzaubert die Zuschauerinnen und Zuschauer mit ihrem Hit "Ist es Liebe?". Auch bei dem Auftritt der Mayrhofner aus dem Zillertal kommt romantische Stimmung auf: Das Ehepaar präsentiert das Lied "Herzverbunden". Ausgelassen wird es, wenn die Schlagerpiloten mit ihren Uniformen auf der Bühne stehen und mit "Lady Jamaica" zum Mittanzen einladen. Der Gastgeber Andy Borg entführt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit dem Evergreen "Mariana" in die 1960er-Jahre und die Schweizerin Géraldine Olivier gibt ein Hit-Medley zum Besten.Musik als Jungbrunnen und eine große LiebeserklärungFür den österreichischen Musiker Jonny Hill ist eines klar: "Die Musik hält mich jung!" Diesen Sommer hat er seinen 80. Geburtstag gefeiert. In Andy Borgs Weinstube bringt er seinen Hit "Ruf Teddybär 14" auf die Bühne. Graham Bonney hat eine besondere Liebeserklärung mitgebracht: Bob Dylans "Mr. Tambourine Man" begleitet ihn schon sein ganzes Leben - darüber hat er nun ein Lied geschrieben. Zu Gast ist außerdem die Schweizerin Monique, die mit "Heiß wie die Sonne" die Zuschauerinnen und Zuschauer begeistert.Sendung"Schlager-Spaß mit Andy Borg", 26. September, 20:15 Uhr, SWR FernsehenWeitere Informationen unter: http://swr.li/schlager-spass-mit-andy-borg-septemberFotos unter www.ARD-foto.de (http://www.ARD-foto.de)Pressekontakt:Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285, grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4715415