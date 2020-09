Stuttgart (ots) - Das landespolitische Magazin "Zur Sache Baden-Württemberg!" live am 24. September 2020 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen Baden-Württemberg / Moderation: Stefanie GermannDen Hausarztpraxen im Land könnte ein heißer Herbst bevorstehen. Neben Corona-Tests und den ersten Grippe-Erkrankten nimmt die Impfberatung viel Kapazität in Anspruch. Denn jedes Jahr stehen Impfwillige vor der Frage, ob eine Grippe-Immunisierung auch dann sinnvoll ist, wenn man nicht zu einer Risikogruppe gehört. Nach Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts, das die Qualität und Sicherheit der Impfstoffe ständig prüft, gehören Impfstoffe zu den sichersten und am besten geprüften Arzneimitteln in Deutschland. Doch obwohl ernste Nebenwirkungen oder bleibende Impfschäden selten sind, ist die Aufklärung über mögliche Impfrisiken Pflicht. Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg!" spricht mit Dr. Horst Prautzsch, einem Impfexperten der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin. Er ist zu Gast in der Sendung am 24. September 2020 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen Baden-Württemberg. Nach Ausstrahlung steht die Sendung ein Jahr lang in der ARD Mediathek.Vor Ort - mit dem ImpfbuchBaden-Württemberg gilt traditionell als Land der Impfmuffel. Das kleine Heft mit den gelben Seiten wird selten gepflegt und gerne vergessen - vor allem im Südwesten. Warum ist das so? Reporter Sebastian Schley begibt sich auf die Suche nach dem Impfpass.Weitere geplante Themen:Maskenpflicht auf dem Schulhof, Geburtstagspartys erlaubt - machen Corona-Regeln Sinn?Viele empfinden die Corona-Regeln als widersprüchlich: Schülerinnen und Schüler treffen sich auf dem Schulhof mit, im Klassenzimmer jedoch ohne Maske. Im Kreis Reutlingen hatte eine Geburtstagsfeier zur Folge, dass hunderte Menschen in Quarantäne sind, Schulen geschlossen und Vereine lahmgelegt. Dabei war die Feier mit 33 Gästen legal, Masken oder Abstand brauchte es nicht. Wie nachvollziehbar sind die Corona-Regeln? Wohin führt es, wenn immer mehr Menschen von Widersprüchen genervt sind?Erschließungsbeiträge - versteckte Kosten für HausbesitzerImmer wieder legen Städte und Gemeinden im Land sogenannte Erschließungskosten für bestehende Straßen auf Hauseigentümer um. Wie zum Beispiel in Albstadt-Laufen. Hier geht es teilweise um sechsstellige Beträge. Doch die Anwohnerinnen und Anwohner der Eyachstraße setzen sich zur Wehr.Bilanz der Stuttgarter KrawallnachtDrei Monate nach der Stuttgarter Krawallnacht zeichnet die Landesregierung ein klares Bild der mutmaßlichen Täter: jung, männlich, vielfach polizeibekannt und mit Migrationshintergrund. Welche Motive hatten die Jugendlichen und welche Konsequenzen wurden gezogen? "Zur Sache Baden-Württemberg!" spricht mit einem 24-jährigen Rumänen, der in der Juninacht dabei war. Außerdem berichtet ein Anwalt über persönliche und familiäre Hintergründe seiner Mandanten."Zur Sache Baden-Württemberg!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg!" berichtet über politische Themen: hintergründig, kontrovers und nah an den Menschen in Baden-Württemberg. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme und Studiointerviews lassen politische Zusammenhänge verständlich werden. In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag Baden-Württemberger via Webcam von zu Hause aus live mit. Das letzte Wort bleibt dem Ministerpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mit der Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.ARD Mediathek: Sendung und einzelne Beiträge sind nach der Ausstrahlung von 24. September 2020 bis 24. September 2021 unter www.ARDmediathek.de (http://www.ARDmediathek.de) verfügbar, außerdem unter www.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg (http://www.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg).Pressefotos unter www.ARD-foto.de (http://www.ARD-foto.de).Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/zur-sache-bw-corona-impfungDie Pressestelle des SWR auf Twitter: twitter.com/SWRpressePressekontakt:Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.de.Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4715421