Die aktuell laufende Abwärtsbewegung der Edelmetalle sehen jene Investoren, welche Einstandskurse unterhalb von rund 1.400 Dollar haben, mit großer Gelassenheit. Denn erstens nutzen sie für langfristige Strategien vor allem langfristige Indikatoren. Und diese zeigen bislang kaum ein bedrohliches Szenario an.Und zweitens haben sich die fundamentalen Gründe, warum Gold steigen sollte, in den letzten Wochen stetig verstärkt. MMT wird langsam, aber sicher salonfähig, mehr oder weniger verzweifelte Notenbanken finden immer neue Begründungen, um neues Geld zu drucken. Und schließlich wissen Staaten, Unternehmen und Konsumenten rund um den Globus, dass die Stabilitätsillusion ihrer Tilgungspläne spätestens dann in der Abendsonne verschwindet, wenn die Wirtschaftsgeschichte zur Rückkehr zum Durchschnitt (Reversion to the mean) bläst! Was dies für das sogenannte Gegenparteienrisiko von Banken, Handelspartnern und ganz allgemein von handelbaren Anleihen, also fungiblen Kreditverträgen bedeutet, wissen jene ganz genau, welche diese Forderungen sekurisiert und dann weltweit unter die Investoren gebracht haben.

