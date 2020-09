Teils durch externe Transaktionen bedingt, teils aber auch intern strategisch vorangetrieben schreitet die von CEO Joe Kaeser dem SIEMENS-Konzern (DE0007236101) verordnete Verschlankung und Bewertungstransparenzsteigerung seiner Konzerneinheiten wie auch strategischen Beteiligungen aktuell stark voran.Zunächst erfolgt am heutigen 23.09. der NASDAQ-Börsengang seiner knapp 14 %igen Beteiligung an BENTLEY SYSTEMS, einem in Pennsylvania USA ansässigen Spezialisten in der Entwicklung und dem Vertrieb von Baukonstruktions-, Statik- und Designoptimierungssoftware, die weltweite Nutzung von Architekten, Bauherren und Bauingenieuren findet. In dieser sehr fokussierten Ausrichtung stellt Bentley Systems also vor allem einen direkten Konkurrenten zur deutschen NEMETSCHEK (DE0006452907) wie auch der französischen DASSAULT SYSTÈMES dar, jedoch natürlich auch zu zahlreichen Mitwettbewerbern in den USA, wie vor allem den Konzernen AUTODESK (US0527691069; Bestandteil unseres Themendepots ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN) und TRIMBLE.

