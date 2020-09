23.09.2020 - NIKOLA Corp. (ISIN: US6541101050) schien "voll im Lauf" nach Veröffentlichung der bahnbrechenden GM-Kooperation. Dann der Hindenburg Bericht und Kuseinbruch und Zweifel - viele Vorwürfe bezogen sich auf die Zeit vor dem Börsengang (durch Fusion) als NIKOLA Corp. Und viele Vorwürfe betrafen angebliche Täuschungen und Lügen des charismatischen Trevor Milton. Und genau der zog sich am 21.09.2020 als Chairman zurück und übergab an Steve Girsky - ein erfahrener Automanager von General Motors, der bereits im Board of Direktors von NIKOLA tätig war - und Girsky wird jetzt der Chef - "Vorsitzender" ...

