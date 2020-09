DGAP-Ad-hoc: HENSOLDT AG / Schlagwort(e): Börsengang

HENSOLDT AG: Endgültiger Angebotspreis für Aktien der HENSOLDT AG auf 12,00 Euro pro Aktie festgelegt



23.09.2020 / 21:49 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Taufkirchen, 23. September 2020 - Der endgültige Angebotspreis für die Aktien der HENSOLDT AG ("HENSOLDT") wurde von HENSOLDT und ihrem Eigentümer Square Lux Holding II S.à. r.l. ("Veräußernder Anteilseigner"), einer Gesellschaft im indirekten Besitz von Fonds, die von KKR beraten werden ("KKR"), sowie in Abstimmung mit den Konsortialbanken auf 12,00 Euro pro Aktie festgelegt.

Insgesamt werden 38.333.333 Inhaberaktien ohne Nennwert bei Investoren platziert. Die Platzierung umfasst 25.000.000 neu ausgegebene Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 13.333.333 bestehende Aktien aus dem Besitz des Veräußernden Anteilseigners. Letztere bestehen aus 8.333.333 Sekundären Basisaktien und 5.000.000 Mehrzuteilungsaktien im Rahmen der Greenshoe-Option.

Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option und basierend auf dem endgültigen Angebotspreis beläuft sich die Gesamtangebotsgröße auf ca. 460 Millionen Euro. HENSOLDT erwartet, dass sich die Bruttoerlöse aus der Kapitalerhöhung auf 300 Millionen Euro belaufen werden. Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option beträgt der erwartete Streubesitz ca. 37%.

Die Aktien der HENSOLDT AG werden voraussichtlich ab 25. September 2020 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die Abwicklung und der Vollzug des Angebots sind für den 29. September 2020 geplant.

Kontakt:

Joachim Schranzhofer

Tel.: +49 (0)89 51518 1823

E-Mail: joachim.schranzhofer@hensoldt.net

Sprache: Deutsch Unternehmen: HENSOLDT AG Willy-Messerschmitt-Straße 3 82024 Taufkirchen Germany Telefon: +49 (0)89 51518 1823 Fax: +49 (0)7311 4171360 E-Mail: joachim.schranzhofer@hensoldt.net ISIN: DE000HAG0005 WKN: HAG000 Börsen: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard)

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Die Angebotsperiode für die hierin genannten Wertpapiere ist bereits abgelaufen.

Hierin erwähnte Wertpapiere dürfen in den oder in die Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere nicht in Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder an oder für Rechnung von Staatsangehörigen, Gebietsansässigen oder Bürgern von Australien, Kanada, Japan oder Südafrika verkauft oder angeboten werden.

Kein ausländischer Investor (einschließlich Investoren mit Sitz in Deutschland, aber mit direkten oder indirekten ausländischen Aktionären von 10% oder mehr) darf nach den anwendbaren deutschen Gesetzen zur Investitionskontrolle (Außenwirtschaftsverordnung - AWV) ohne vorherige Genehmigung direkt oder indirekt 10% oder mehr der Stimmrechte an HENSOLDT erwerben. Jeder Erwerb, der gegen die deutschen Gesetze zur Investitionskontrolle verstößt, kann nichtig sein und Sanktionen unterliegen. Einzelheiten zu den deutschen Gesetzen zur Investitionskontrolle werden in dem Prospekt dargelegt, der bei der Hensoldt AG, Willy-Messerschmitt-Straße 3, 82024 Taufkirchen, Deutschland, sowie auf der Website von HENSOLDT https://investors.hensoldt.net/websites/hensoldt/German/0/geplanter-ipo.html kostenlos erhältlich ist.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und Informationen der Geschäftsführung und basieren auf Informationen, die der Geschäftsführung derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen dürfen nicht als Versprechen für das Eintreten zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen verstanden werden und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten. Tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse können sich erheblich von den in solchen Aussagen beschriebenen unterscheiden, u.a. aufgrund von Veränderungen im allgemeinen Wirtschafts- und Wettbewerbsumfeld (einschließlich aufgrund der Corona-Pandemie), Risiken im Zusammenhang mit den Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen, Änderungen internationaler und nationaler Gesetze und Vorschriften, insbesondere in Bezug auf Steuergesetze und -vorschriften, die sich auf HENSOLDT auswirken, und anderen Faktoren. Weder HENSOLDT noch eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt irgendeine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen.